Asielzoeker die dochter van EU-functionaris verkrachtte en vermoordde krijgt levenslang: “Ze was zo mooi, ik wou seks met haar”

De zaak veroorzaakte heel wat ophef in Duitsland en ook in ons land was er verontwaardiging: de 19-jarige Maria Ladenburger werd verkracht en vermoord. De dader bleek een Afghaanse asielzoeker te zijn. Minderjarig, zoals hij zelf beweerde, maar dat bleek gelogen, in de hoop om een lagere straf te krijgen. Die man werd nu veroordeeld tot levenslang.

Hussein Khavari werd schuldig bevonden aan moord en verkrachting. Op 15 oktober 2016 had hij ’s nachts Maria Ladenburger aangevallen in Freiburg (Duitsland). Hij had haar van haar fiets getrokken, daarna verkracht en uiteindelijk gedood door haar in de Dreisam-rivier te gooien. Het lichaam van Maria werd nadien in het water gevonden door voorbijgangers.

Dankzij bewakingsbeelden en omdat er een haar van Khavari op het lichaam van Maria was achtergebleven, kon hij via DNA-onderzoek aangeduid worden als de dader. Ook op de fiets van Maria was bruikbaar DNA-materiaal gevonden.

Minderjarig

Toen Khavari werd opgepakt, beweerde hij dat hij minderjarig was, dat hij 17 was. Maar na testen van onder andere zijn gebit bleek dat Khavari hierover gelogen had: hij is minstens 22 en zou tussen 22 en 29 jaar oud zijn. Zijn eigen vader beweerde achteraf dat hij 34 jaar is en kon dat ook bewijzen met een document.

Foto: isopix

Tijdens het proces zei Khavari toen hij ondervraagd werd dat hij zich herinnert hoe hij cannabis gerookt had die nacht, waarna hij de jonge vrouw had aangevallen. Hij sloeg haar onophoudelijk tot ze het bewustzijn verloor. Daarna verkrachtte hij haar. Een stem zou hem gezegd hebben “heb seks met haar”, zo beweerde hij eerder. Daarna sleurde hij haar in het water en deed hij haar zo verdrinken. Volgens Khavari was dat niet de bedoeling, maar nam hij haar mee in het water om zijn bloed van de kleren en het lichaam van de studente te wassen.

Hij zei ook dat hij tijdens die nacht heel dronken was en daardoor zelfs buitengezet zou geweest zijn uit een bar.

Khavari vertelde ook hoe Maria schreeuwde toen ze van de fiets werd getrokken. “Ik zag hoe mooi ze was en wou seks met haar hebben”, verklaarde de Afghaan. Maar de verkrachting wil Khavari niet toegeven. Hij was naar eigen zeggen te dronken.

Excuses

Tijdens het proces bood Khavari zijn excuses aan. “Ik wil me excuseren bij de familie van Maria. Ik wou dat ik het kon terugdraaien”, zei hij. Hij zou elke nacht nachtmerries hebben van wat hij gedaan heeft. “Ik leef met de pijn van wat ik deed, deze kwelling vernietigt mijn leven.”

Volgens psychiaters waren de spijtbetuigingen van Khavari echter vals en meende hij het niet. Een gerechtspsychiater waarschuwde ook voor het gevaar dat hij opnieuw dergelijke feiten zou plegen. Het openbaar ministerie eiste levenslang. De rechter volgde dat. De kans dat Khavari na 15 jaar vervroegd vrij zou komen, is klein. “Hij wist dat ze nog in leven was toen hij haar in de Dreisam gooide, hij wist dat ze zou verdrinken”, zei de voorzitster van de rechtbank.

Na het vonnis barstte een luid applaus los in de rechtszaal. De advocaten van Khavari zijn van plan beroep aan te tekenen tegen de veroordeling. Zij zeggen dat hun cliënt de misdaad inderdaad heeft toegegeven, maar dat hij onder invloed was van drugs en alcohol en dat daarmee rekening zou moeten worden gehouden.

Eerdere moordpoging

Tijdens het onderzoek naar de moord was ook nog duidelijk geworden dat Khavari eerder al veroordeeld was geweest in Griekenland voor poging tot moord. Toen had hij een studente van een klif gegooid, in Corfu. Hij kreeg 10 jaar cel. Hoe het komt dat hij daar toch zo snel werd vrijgelaten, is niet duidelijk. Daarna trok hij naar Duitsland en vroeg hij daar asiel aan. Omdat de Griekse politie hem niet internationaal geseind had, kon de man ongestoord Duitsland binnenkomen.

Asielbeleid Merkel

De moord op Maria Ladenburg, dochter van een hoge EU-functionaris, deed destijds in Duitsland het debat over vluchtelingen in het land weer toenemen. Het asielbeleid van bondskanselier Merkel werd stevig op de korrel genomen.