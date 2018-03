VIDEO. Probleem met batterij verholpen maar nog geen halfuur later gebeurt dit

Aalst / Gijzegem - In de Vereeckenstraat in Gijzegem is donderdag omstreeks 8.40 uur een Renault Espace volledig uitgebrand. Volgens de brandweer van Aalst, die meteen ter plaatse was, lag de oorzaak vermoedelijk bij een kortsluiting.

De bestuurder van het vehikel, Elvis Huylebroeck uit Hofstade, was net op weg naar de garage toen hij rook uit zijn motorkap zag opstijgen. “Iets daarvoor had de batterij het begeven en was er iemand van Touring geweest om het probleem te verhelpen”, vertelt echtgenote Natasja Christiaens. “Mijn man wou verder rijden naar de garage, maar is maar tot in Gijzegem geraakt. Hij is uitgestapt en tegen de tijd dat hij zijn koffer achteraan wou opendoen, stond de wagen al in lichterlaaie. Voor ons is dit amper te begrijpen, we hebben de wagen twee jaar geleden nieuw aangekocht”, aldus Christiaens.

Niemand geraakte gewond, er was wel hinder voor het verkeer. De Vereeckenstraat werd tijdelijk afgesloten voor inrijdende voertuigen.