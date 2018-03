Niemand wist welk vreselijk geheim zich in dit ‘sprookjeshuis’ afspeelde, tot een wandelaar naar binnen durfde te gaan

Foto: Courtesy of FBI Seattle Field Office

Jarenlang deden er geruchten de ronde over een schattige “peperkoeken boomhut” in het nationale bos Mount Baker-Snoqualmie in de Amerikaanse staat Washington. Inwoners en wandelaars hadden erover horen vertellen, maar hadden het verborgen huisje nooit gevonden. Tot één man echt doorzette om het te vinden.

Voor de man werd het een echte missie: het “peperkoekenhuisje” hoog in de bomen vinden. Hij waagde zich vijf keer aan een lange tocht door het bos, zonder resultaat.

Bij zijn zesde poging, in november 2016, slaagde hij er uiteindelijk wel in. In een boom vond hij inderdaad een klein huisje, op meer dan 2,5 meter van de grond.

Vreselijk geheim

Aan de buitenkant zag het huisje er exact uit zoals andere mensen het omschreven hadden. Een “peperkoekenhuisje” dat recht uit een sprookje leek te komen. De kleine boomhut had een voordeur, glazen ramen en een schuin dak. Er was zelfs een klein terrasje. Via een ladder kon je naar binnen.

En dat was ook wat de nieuwsgierige wandelaar deed. Maar de schattige buitenkant verborg een gruwelijk geheim binnenin. Naast een bed, kaarsen en koekjes was er overal kinderporno te vinden. Zelfs op de muren hingen foto’s van naakte, jonge meisjes.

Groot onderzoek

De geschokte man stak snel een aantal bewijsstuken in zijn rugzak en stapte meteen naar de politie. Samen met de FBI zetten zij een grootschalig onderzoek op touw, dat uiteindelijk maandenlang duurde.

Een vrijwilliger, die de streek goed kende, hield het huisje in het oog voor de politie. Toen hij verschillende keren dezelfde Toyota zag staan in de buurt, schreef hij de nummerplaat op. Dat leidde uiteindelijk tot een verdachte: Daniel M. Wood (56).

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat de onderzoekers een maand lang aan zijn huis hebben gestaan om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen om hem te linken aan de boomhut. Ze verzamelden DNA-materiaal van een drinkbekertje en een motor voor zijn huis, dat ze nadien konden matchen met het DNA in het huisje in het bos.

Rechtbank

Tijdens een huiszoeking bij Wood vonden ze uiteindelijk een SD-kaart met duizenden foto’s van kinderporno. De meeste slachtoffers waren tussen de acht en twaalf jaar oud. Sommige meisjes op de foto’s bevonden zich in de boomhut.

Vorige week werd Wood, die nog een blanco strafblad had, aangeklaagd voor het bezit van kinderporno. Hij moet op 26 maart voor de rechtbank verschijnen. Intussen is hij op borgtocht vrij. Van rechter Mariane Spearman kreeg hij een verbod om contact te hebben met minderjarigen.

Wie het huisje gebouwd heeft, is nog niet duidelijk. Volgens de politie was het wel illegaal.