Zes jaar cel voor uitbater snackbar die opdracht gaf om concurrerende frituur in brand te steken

Brussel / Asse -

Snackbaruitbater G.B. is door de correctionele rechtbank veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, omdat hij een neef (22) en een vriend (21) de opdracht had gegeven om het concurrerend frituur ‘Den Box’ in Asse in brand te steken. De twee brandstichters, B.B. en W.E., werden veroordeeld tot vier en vijf jaar cel. De daders moeten ook de kosten van de brand vergoeden.