Zegt Lukaku nu al vaarwel aan Zlatan? “Ibrahimovic heeft contract ondertekend in MLS”

Zhlatan Ibrahimovic zou in de Major Soccer League gaan voetballen. Waarschijnlijk is Los Angeles Galaxy zijn nieuwe ploeg. Een bevestiging van een van de clubs is er evenwel nog niet. Het contract van de Zweedse spits bij Manchester United loopt deze zomer af.

Zlatans contract bij Manchester United loopt deze zomer af, José Mourinho liet eerder al verstaan dat hij de Zweedse superster niet zou tegenhouden als die naar Amerika zou willen. De ploegmaat van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini bij Manchester United zou nu dus toch de Amerikaanse Major Soccer League boven de Premier League kiezen.

In totaal scoorde de spits 29 goals in 53 wedstrijden voor The Red Devils. Vorig seizoen was hij een van de sterkhouders bij United, maar hij scheurde toen in april zijn kruisband. Dit seizoen kwam hij nog maar zeven keer in actie door die knieblessure en was hij goed voor slechts één doelpunt in de kwartfinale van den EFL Cup tegen Bristol City. Zijn laatste match voor de Engelse club dateert al van 26 december tegen Burnley.

Het seizoen van de MLS is nog maar net begonnen. Bij LA Galaxy is Ashley Cole, ex-Arsenal en ex-Chelsea, de aanvoerder. De Amerikaanse club staat na twee speeldagen negende in de competitie. La Galaxy is overigens de ex-club van onze landgenoot Jelle Van Damme.