Russische media boycotten parlement na schandaal seksuele intimidatie

Russische media boycotten vandaaq/donderdag het Russische parlement uit protest tegen een beslissing van een comité van de Doema om een van seksuele intimidatie beschuldigde parlementariër niet te bestraffen. Woensdag had het ethisch comité van de Doema zich gebogen over de klacht van journalistes tegen Leonid Sloetski, om vast te stellen dat “geen overtreding van de gedragsregels” is gebeurd. Het gaat om de eerste uitloper van het #MeToo-debat in Rusland.