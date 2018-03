“Melania haat het leven als First Lady. Wat nu gebeurt, is exact wat ze niet wou”

Voor Melania Trump moet het allemaal niet meer. De First Lady van de VS zou haar leven in het Witte Huis graag inruilen voor een rustiger bestaan, zeker na de recente schandalen die opdoken rond haar echtgenoot Donald Trump. Dat zegt een bron die dichtbij haar staat in People.

Je zal maar de vrouw van Donald Trump zijn. Een affaire met pornoster Stormy Daniels, eentje met Playmate Karen McDougal en nog tal van andere vrouwen die beweren iets met de Amerikaanse president gehad te hebben: vrolijk wordt Melania Trump daar niet van. Ze is het grondig beu in het Witte Huis, vertrouwde een anonieme bron die dichtbij haar staat in het magazine People.

Foto: REUTERS

Van Melania zelf horen we dat allemaal niet, want het schijnbaar introverte Sloveense model hult zich het liefst in stilzwijgen. Maar de bron zegt wel te weten dat het eerste jaar als presidentsvrouw een nachtmerrie was. “Ze zijn net in de Kardashians veranderd. Een leven vol schandalen, scheidingen en krantenkoppen is exact wat ze niet wilde.”

Het moet dan ook nogal een verandering zijn voor de First Lady, die in september 2015 aan People vertelde dat ze haar dagen vroeger vulde met “tennis, haar zoon Barron opvoeden en Pilates”. Een andere bron voegt daar nu aan toen dat Melania toen kon doen wat ze wilde. “Ze hield ervan om haar familie rond zich te hebben”, klinkt het. “Winkelen, naar de sauna gaan en buiten tafelen met haar gezin: dat deed ze graag.”

Vroeger kon de First Lady kiezen of ze in de schijnwerpers wilde staan. Een keuze die ze nu niet langer heeft. “Haar leven is veranderd in een tornado van 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Dat haat ze. Ze houdt zo van haar privacy.”

Veel positiefs had de bron van People eigenlijk niet te zeggen over Melania. “Ze heeft niet veel te zeggen. Veel gesprekken voert ze niet. Met haar vrienden wel, maar met andere wereldleiders zal ze nooit het initiatief nemen om een conversatie te beginnen. Ze spreekt zo stil, kijkt het liefst gewoon wat om zich heen en steekt dan af en toe haar hand in de lucht.”