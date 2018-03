Philippe Muyters: “Blij dat Armstrong niet in volgwagen zit in de Ronde”

Philippe Muyters (N-VA) is fier op wat hij als bestuurder van het wereldantidopingagentschap WADA al heeft bereikt. “Doping is vandaag iets ­negatiefs, terwijl het vroeger als vanzelfsprekend werd beschouwd.” Dat Wouter Vandenhaute uitgerekend dopingzondaar Lance Armstrong naar hier haalt op het moment dat heel de sportwereld inzoomt op Vlaanderens Mooiste, is dus een serieuze streep door de rekening. “Ik heb hem nog gebeld, maar het was te laat om hem nog op andere gedachten te brengen.”