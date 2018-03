Gevechtspilote die uitgroeide tot nationale heldin opgepakt voor beramen van staatsgreep

Het Oekraïense parlementslid Nadja Savtsjenko, gewezen gevechtspilote die uitgroeide tot een nationale heldin, is gearresteerd op beschuldiging van het beramen van een staatsgreep tegen de president van haar land. Agenten brachten haar donderdag van het parlementsgebouw naar het hoofdkwartier van de geheime dienst SBU in Kiev, aldus de staatsmedia. Eerder had de Verfhovna Rada, de Hoogste Raad zoals het parlement wordt genoemd, met een grote meerderheid haar parlementaire immuniteit opgeheven en ingestemd met haar arrestatie.

Procureur-generaal Joeri Loetsenko beschuldigde haar ervan een terroristische staatsgreep gepland te hebben. Hij vergeleek die met de bezetting van overheidsgebouwen op de Krim in 2014 door Russische soldaten. De gewezen gevechtspilote zou samen met de pro-Russische separatisten in het Oost-Oekraïense Donetsk van plan geweest zijn de regering af te zetten, zei hij.

Foto: AFP

Savtsjenko zetelde als onafhankelijk parlementslid. Ze was eerder lid van de conservatieve Vaderlandpartij, die gecontroleerd wordt door ex-premier Joelia Timosjenko, maar moest opstappen wegens haar pogingen om te onderhandelen met de rebellengroepen in Oost-Oekraïne. Volgens schattingen van de Verenigde Naties werden meer dan 10.000 mensen gedood in het conflict met de twee meest oostelijke regio’s van Oekraïne, die grenzen aan Rusland.

Genade

De 36-jarige Savtsjenko werd gevangengenomen toen ze deel uitmaakte van een bataljon vrijwilligers in het eerste jaar van het conflict. Ze verklaarde dat ze in Oost-Oekraïne werd ontvoerd en naar Rusland werd gebracht. Na haar veroordeling door het Russische gerecht wegens medeplichtigheid aan moord in mei 2016 werd haar genade verleend en tegen twee in het oorlogsgebied gevangengenomen Russen geruild. Ze keerde terug naar Oekraïne waar ze als een nationale heldin werd onthaald en werd verkozen tot parlementslid, maar geraakte in het verdomhoekje omdat ze steevast felle kritiek uitte op het Oekraïens beleid.

Savtsjenko verwachtte dat ze donderdag zou gearresteerd worden en had een tas met persoonlijke spullen meegebracht naar het parlement, zei haar zus Vera volgens het staatspersbureau Ukrinform. “Ze nam zaken mee die ze nodig zou hebben in de gevangenis en die zijn toegelaten. Geen metaal. Geen snoeren”, zei Vera Savtsjenko.