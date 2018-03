Al twee jaar brokkelt asfalt af op belangrijke brug en toch is er nog altijd geen oplossing

Zelzate - Het wegdek van de Zelzatebrug is dringend aan vervanging toe. Als er niet snel een oplossing kom, zullen de stalen klapdelen van de brug gewoon vervangen worden. Dat heeft minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) geantwoord op vraag van volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V).

“Als we geen goede oplossing vinden voor het vervangen van het wegdek van Zelzatebrug moeten we durven overwegen om dan maar de twee klapdelen te vervangen door een nieuwe volledig gelaste constructie, zonder gietasfalt en met enkel een slijtlaag”, opperde Vlaams minister voor mobiliteit Ben Weyts in het parlement.

De vernieuwing van het wegdek sleept ondertussen al twee jaar aan, nochtans is een drastische ingreep meer dan noodzakelijk. Eind mei komt er een nieuwe slijtlaag, maar dat is slechts een voorlopige oplossing. De toestand van het wegdek is al jaren onhoudbaar, dat maakt het wegoppervlakte bij regen of ijzel erg gevaarlijk.

Geen aannemer gevonden

De brug van Zelzate dateert uit 1968 en is één van de kruisingen met het kanaal Gent-Terneuzen. Ze is het sluitstuk van de R4, de ring rond Gent. De brug verdeelt Zelzate in Zelzate-Oost en Zelzate-West en gaat gemiddeld zo’n twintig keer per dag open voor de scheepvaart. De wegdekbekleding bestaat nu uit een dikke laag gietasfalt, dat op zijn plaats gehouden wordt door 66 000 stiften.

Dit is nodig om bij het openstaan van de brug te verhinderen dat het asfalt naar beneden zou schuiven. Vlaanderen zoekt er al langer een oplossing voor, maar geen aannemer noch procedé vinden om dit werk op een degelijke manier aan te pakken. In het verleden zijn te vaak slechte methoden gebruikt. “Er zijn ondertussen al dertien laboratoria, onderzoeksinstellingen en aannemers aangeschreven om een goede lagenopbouw uit te dokteren maar niemand schreef zich in voor dit project”, meldt de minister. Meermaals luidde ook burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) de alarmklok omdat naar zijn mening ook de mechaniek van de brug aan vernieuwing toe is.

Het gebeurt maar al te vaak dat de Zelzatebrug ook wegens een mechanisch defect enige tijd buiten dienst staat. En voor de Zelzatenaren betekent is dit vaak problematisch omdat deze oversteek nu net vaak de enige verbinding is tussen wonen en werken of schoollopen of winkelen.