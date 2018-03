618 kinderen op wachtlijst voor school van voorkeur: Gentse schepen “leeft mee met Antwerpse ouders”

Antwerpen / Gent - Na de aanmeldingsperiode voor het Antwerpse secundair onderwijs, die dit jaar net als in Gent voor het eerst werd georganiseerd, heeft 81,5 procent van de aangemelde kinderen een plek in een school uit de top 3 van voorkeurscholen. 618 kinderen staan op een wachtlijst. Aangezien “slechts” 46 van de 66 scholen deelnamen, is het volgens de stad echter onmogelijk om al verregaande conclusies te trekken. Gents schepen van Onderwijs Elke Decruynaere zegt mee te leven met de ouders.

Antwerpen werkt al jaren met een aanmeldingssysteem in het basisonderwijs, maar voor het secundair was het moeilijk om voldoende scholen bereid te vinden in een soortgelijk systeem te stappen en op die manier kampeertoestanden bij de inschrijvingen zoveel mogelijk te kunnen vermijden. Het secundair onderwijs zit bovendien een pak complexer in mekaar, door de grote verschillen tussen scholen op het vlak van aangeboden opleidingen. Dat verklaart ook waarom heel wat ouders tijdens de aanmeldperiode slechts één voorkeurschool opgaven, wat de kans om een plaats te pakken te krijgen verkleint.

Na de voorrangsperiode voor broers en zussen waren er nog 3.245 plaatsen beschikbaar in de 46 deelnemende scholen. Hoewel er nu 618 kinderen op een wachtlijst staan, zijn er toch nog steeds 410 plaatsen over. Daarbovenop komen nog meer dan 2.000 plaatsen in niet deelnemende scholen.

“Er is dan ook nog geen reden tot paniek”, zegt schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open VLD). “Dit is ook een zeer tussentijds resultaat. Ouders die op een wachtlijst staan, kunnen trouwens bij ons terecht voor verdere begeleiding.”

Op 21 april beginnen de inschrijvingen, zowel in de deelnemende als de andere scholen. Het valt af te wachten of er bij die laatste categorie nu minder gekampeerd zal worden dan de voorbije jaren.

“Ik leef mee met de ouders”

Gents schepen van Onderwijs Elke Decruynaere leeft mee met de ouders van de 618 kinderen op de wachtlijst. In Gent, waar hetzelfde inschrijvingssysteem van kracht is, vraagt het stadsbestuur om het Vlaams decreet aan te passen. Zo zou het systeem eerlijker zijn als alle scholen deelnemen aan het aanmeldingssysteem, vindt Decruynaere.

In Gent belandden minder kinderen op wachtlijst. “Ik leef mee met de ouders in Antwerpen, zoals ik meeleef met de ouders in Gent”, zegt Decruynaere.

Volgens haar zou het beter zijn dat elke school in een gebied met capaciteitsproblemen deelneemt aan het systeem. Dat is vandaag niet verplicht. In Gent heeft het stadsbestuur alle 45 scholen overtuigd om het aanmeldingssysteem te aanvaarden. Maar in Antwerpen hebben 20 scholen beslist om niet deel te nemen aan het systeem. Mogelijk komen daar alsnog ouders kamperen om hun kind in te schrijven voor volgend schooljaar.

Decruynaere vindt dat het probleem niet in Antwerpen of Gent zit, “maar in Brussel”. Een aangepast decreet moet het aanmeldingssysteem in alle scholen in gebieden met capaciteitsproblemen doen gelden. Lokale besturen moeten ook meer ruimte krijgen om te beslissen over criteria zoals dubbele contingentering, bijzondere zorgsituaties, studierichtingen en pedagogische projecten.

“Ieder moet op zijn bestuursniveau zijn verantwoordelijkheid nemen”, besluit Decruynaere.