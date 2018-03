Charmeoffensief van de Rode Duivels: vrijdag open training en een warme oproep van Tielemans

De Rode Duivels oefenen volgende dinsdag tegen Saoedi-Arabië. Geen topaffiche, maar wel een uitstekende gelegenheid voor bondscoach Roberto Martinez om enkele zaken en spelers uit te testen. Om de supporters warm te maken voor de oefeninterland, organiseert de KBVB vrijdag een open training.

Vanaf 16u30 is iedereen welkom voor de training, die om 17u30 van start gaat in het Belgian Football Centre in Tubeke. Om veiligheidsredenen is het aantal toegelaten fans vastgelegd op 1600.

Morgen open training om 17u30!

Afspraak in ons @Belgianfootball Centre



Opgelet: enkel de eerste 1.600 supporters krijgen toegang!



Lees zeker deze belangrijke info!

https://t.co/yQ6csIYJCL



Tot morgen ! #REDTOGETHER pic.twitter.com/YMXS5e0w3H — fanclub1895 (@Fanclub1895) 22 maart 2018

Matige ticketverkoop

De ticketverkoop voor de interland kan overigens nog een boost gebruiken. Volgens La Dernière Heure gingen er nog maar 20.000 stuks de deur uit. In de hoop nog wat fans te kunnen overtuigen, plaatste het Twitter-account van de Rode Duivels een filmpje waarin Youri Tielemans de supporters oproept om te komen zien.