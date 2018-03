70 jaar vrouwenstemrecht in België, maar dat is niets om fier op te zijn: reconstructie van een pijnlijk lange bevalling

Dinsdag is het feest. Op 27 maart 1948 ­kregen alle volwassen Belgische vrouwen stemrecht. Het zou een feestje in mineur moeten zijn. Waarom pas 70 jaar geleden? Waarom was België, op Griekenland na, het laatste West-Europese land dat het stemrecht invoerde? Door politiek opportunisme. Twee oorlogen. Bitse karikaturen. Veel ­tjevenstreken. Bemoedering. En vrouwen die het stemrecht bijkomstig vonden.

“Waarom dan ook niet voor vrouwen?”, klinkt het op de tribune. Het is een kleinerende opmerking. In 1891 debatteert het Belgische parlement over het algemeen stemrecht dat het cijnskiesrecht moet vervangen ...