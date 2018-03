1 op 8 bestuurders is 70-plusser: volle gas richting verplichte rijtest?

Onze wegen kleuren grijzer: één op de acht bestuurders is nu al 71 jaar of ouder. Het cliché wil dat die groep met een slakkengang verder tuft, vol in de remmen gaat bij een obstakel in de verte en minutenlang aarzelt op elk kruispunt. Maar zijn ze ook effectief een gevaar op de weg? En valt er iets te zeggen voor een verplichte rijbewijskeuring voor senioren, zoals Nederland heeft ingevoerd?