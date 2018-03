Panama bereidt zich voor op Rode Duivels met Europese stage, moeten we schrik hebben van ‘Los Canaleros’?

Panama, straks WK-tegenstander van de Rode Duivels, trekt dezer dagen door Europa om zich voor te bereiden op de confrontaties met Engeland en België. Ze oefenen vanavond tegen Denemarken en dinsdag tegen Zwitserland. De match tegen de Panamezen wordt bij ons gezien als een walk-over, maar de spelers geloven er in en zullen hun vel duur verkopen. Moeten we toch op een beetje onze hoede zijn voor ‘Los Canaleros’? Tijd voor een screening van het compleet onbekende Panama.

Colombiaanse succescoach

De ervaren Colombiaanse bondscoach Hernan Dario Gomez is niet de eerste de beste en kan mooie adelbrieven voorleggen. In zijn trainersloopbaan slaagde hij erin om maar liefst drie verschillende landenteams naar een groot toernooi te leiden, Colombia, Ecuador en nu Panama. In 2011 kwam hij wel eens negatief in het nieuws nadat hij een vrouw had geslagen in een pub en ontslag moest nemen bij de Colombiaanse nationale ploeg. Hij ziet Denemarken als een ideale test voor Engeland en België en vindt dat de grote Europese teams allemaal een gelijkaardige stijl hebben met snel en dynamische voetbal.

Foto: REUTERS

Ploeg vol oudjes en ensemble van MLS-spelers

Het is een elftal zonder bekende namen en geen enkele speler speelt bij een topteam. In de selectie zitten vooral jongens die in Zuid- en Noord-Amerika spelen. De enkelingen die toch in Europa spelen, zitten bij onbekende Oost-Europese clubs of spelen in het tweede elftal van AA Gent. Het is ook een hoogbejaard team, de gemiddelde leeftijd is 33 jaar. De spelmaker en sterspeler van de ploeg Gabriel Gomez speelt in de Colombiaanse competitie. In principe dus een hapklare brok voor onze Rode Duivels, die bij topteams spelen.

Opvallend is dat maar liefst zes spelers in de Amerikaanse MLS spelen. Ze spelen bij New York Red bulls, Seattle sounders, Houston Dynamo en San Jose Earthquakes. Laurent Ciman die bij Los Angeles FC speelt kan ongetwijfeld spion zijn voor Roberto Martinez in de komende maanden.

B-speler van Gent als joker

Ricardo Avila zou weleens de troef of de joker kunnen worden van Panama op het WK. Het 21-jarige talent speelt momenteel bij de Gentse beloften en mocht al enkele keren mee op stage met de eerste ploeg. Aan officiële speelminuten bij de eerste ploeg van de Buffalo’s kwam hij echter nog niet toe. Het is een centrale middenvelder met een geweldige traptechniek, die bij de U20 van Panama al geweldig presteerde. Bij het eerste team van Panama mocht hij al spelen in enkele oefeninterlands, maar de grote doorbraak moet nog komen. Hij zit nu weer in de selectie en de kans is groot dat hij op het WK zijn kans krijgt.

Foto: BELGA

USA-killer

Panama werd in de WK-voorrondes derde in zijn groep achter Mexico en Costa Rica. Het plaatste zich op het nippertje voor het WK door op de laatste speeldag te winnen van Costa Rica, mede dankzij dit spookdoelpunt.

Door de overwinning sprong Panama in extremis over Team USA, dat zelf verloor van Trinidad & Tobago. Heel Panama was in extase na de eerste WK-kwalificatie ooit voor het centraal-Amerikaans land. De vreugde was zo groot dat de Panamese president de dag na de kwalificatie uitriep tot een nationale feestdag.