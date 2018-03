Michel Lelièvre heeft gevangenis 36 uur mogen verlaten

Om zich voor te bereiden op zijn vrijlating heeft Michel Lelièvre (46) eerder deze maand voor het eerst in vijf jaar de gevangenis 36 uur lang mogen verlaten. Dat meldt VTM Nieuws. Binnen drie jaar heeft de ex-kompaan van Marc Dutroux zijn straf uitgezeten.

Foto: BELGA

Lelièvre werd tot een celstraf van 25 jaar veroordeeld voor zijn aandeel in de ontvoering van An en Eefje en Sabine en Laetitia. Hij zit sinds 1996 in de gevangenis. Binnen drie jaar zit die celstraf erop, en om hem daarop voor te bereiden mocht hij eerder deze maand een dag en een nacht buiten de gevangenismuren doorbrengen.

De gewezen kompaan van Marc Dutroux heeft de gevangenis de voorbije maanden al meerdere keer mogen verlaten, maar dat was voor enkele uren en dus nooit zo lang als eerder deze maand. Het is de eerste keer dat hij de nacht buiten de gevangenis doorbracht.

Lelièvre verliet de gevangenis van Ittre voor 36 uur, wordt bevestigd door zijn advocate Benjamine Bovy aan VTM Nieuws. “Dat is de standaardprocedure”, zegt ze. “En bovendien niet de laatste keer. Wie de gevangenis bijna mag verlaten, krijgt meerdere uitgaansvergunningen.”

Voorwaarden

De man moet zich wel aan een paar voorwaarden houden. Wegblijven uit Belgisch en Nederlands Limburg en Vlaams-Brabant, bijvoorbeeld. Ook Ans en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen mag hij niet bezoeken.

“Een gevangene die de gevangenis wil verlaten, moet zich engageren om logement te vinden, zich inschrijven bij de gemeente, zich opnieuw inschrijven bij de mutualiteit, een opleiding vinden en een psychologische behandeling volgen.”

Na meer dan twintig jaar is Lelièvre wat angstig om terug te keren naar de maatschappij. “Het boezemt hem angst in.”

Op de hoogte gebracht

Paul Marchal, de vader van de door Dutroux en Lelièvre ontvoerde An, werd op de hoogte gebracht door een justitieassistent. Hij is niet verrast, zegt hij in VTM Nieuws. “Het voelt altijd wrang. Maar in vergelijking met Martin, die haar straf niet eens volledig uitgezeten heeft, had ik me wel kunnen voorstellen dat dit zou gebeuren. Binnen drie jaar is hij volledig vrij. Je voorbereiden op die vrijlating? Dat kan ik niet.”

Vrijgelaten

Lelièvre wordt de tweede van de drie veroordeelden voor de ontvoeringen die vrijkomt. Michelle Martin, de ex-vrouw van Dutroux, kwam vijf jaar geleden al vrij. Dutroux zelf zit een levenslange celstraf uit. Zijn advocaat probeert hem wel vrij te krijgen.