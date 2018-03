Bundesliga-clubs gunnen sponsors geen extra macht

De 36 Duitse profclubs hebben donderdag tegen een voorstel gestemd dat externe investeerders zou toelaten het bij hen voor het zeggen te hebben. Op die manier zou er een einde gekomen zijn aan de zogenaamde 50+1-regel. Die regel houdt in dat de club steeds 51% procent van de aandelen in handen houdt.

Het idee om de regel af te schaffen kwam van Christian Seifert, voorzitter van de Bundesliga. Samen met andere bestuurders wil hij zo het Duitse voetbal competitiever maken op het Europese toneel. Meteen kwam er protest van de supporters en ook bij de clubs is er dus geen meerderheid gevonden.

De 50+1-regel bestaat alleen in het Duitse voetbal. Wel bestaan er enkele achterpoortjes om de wetgeving te omzeilen. Zo kan een investeerder, wanneer die een club meer dan twintig jaar in handen heeft, wel de meerderheid van de aandelen bezitten. Dat is onder meer het geval voor Bayer en Volkswagen bij Leverkusen en Wolfsburg.

