Verschillende automobilisten waren vanochtend getuige van een spookrijder toen ze op de E314 reden ter hoogte van Diest. Een grijze Audi reed met hoge snelheid en in de verkeerde richting op de pechstrook van de E314 tussen Halen en Bekkevoort.

Mogelijk had de bestuurder een afslag gemist en lapte hij of zij de verkeersregels aan de laars om tijd te winnen. Levensgevaarlijk, want als er op dat moment echt een wagen in panne had gestaan, kon de roekeloze rit fatale gevolgen hebben.