Juventus neemt in augustus deel aan Amerikaanse All-Star Game

Juventus Turijn neemt komende zomer deel aan de All-Star Game van de MLS, de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie. Dat kondigde de regerende kampioen van Italië donderdag aan.

Op 1 augustus zal Juve het in Atlanta opnemen tegen het All-Star Team van de MLS, dat de beste spelers in de Verenigde Staten en Canada verenigt. In het stadion van Atlanta is plaats voor 72.000 toeschouwers. Eerder namen Bayern München, Real Madrid, Manchester United, Arsenal en Chelsea al deel aan de wedstrijd.

“We zijn blij om het Europese voetbal te mogen vertegenwoordigen dit jaar”, klinkt het in een mededeling van Juventus-voorzitter Andrea Agnelli. “Het is een kans om dichter bij de Amerikaanse fans te komen. Juventus beschouwt de Verenigde Staten en Canada al jaren als een essentiële markt.”

De voorbije twee jaar werd met Laurent Ciman (2016) en Jelle Van Damme (2017) telkens een Belg opgenomen in het All-Star Team van de MLS.

