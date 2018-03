Volgend weekend gaan de play-offs van start in de Jupiler Pro League. Terwijl Play-off 2 vooral kansen biedt aan jonge talenten om wat meer speelminuten te sprokkelen, gaat het in Play-off 1 om de knikkers. Wie wordt er kampioen? Wie pakt er de Europese ticketten? Om helemaal voorbereid te zijn op de ontknoping van de competitie, is er bovenstaande video.