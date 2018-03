Nieuwe beelden tonen hoe brug in Miami ineenstortte en zes dodelijke slachtoffers maakte

Een nieuwe voetgangersbrug in het Amerikaanse Miami is vorige week ingestort en op een autoweg terechtgekomen. Het incident eiste het leven van zes mensen.

Vrijdag is een 950 ton zware voetgangersbrug, die nog niet eens in gebruik genomen was, ingestort op een autoweg met zes baanvakken. Een chauffeur met dashcam ontsnapte net aan de crash en deelt nu de gemaakte beelden. Op de video is te zien hoe de brug instort in een mum van tijd. En van zodra de mensen beseffen wat er gebeurd is, verlaten ze hun auto. Ze zoeken steun bij elkaar, maar proberen vooral om de mensen onder het puin te helpen.

De brug is ingezakt terwijl ze een stress test aan het ondergaan was, verklaarden autoriteiten achteraf.