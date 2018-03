Rode Duivels U21 zetten Nederlanders overtuigend opzij in oefenmatch

De Rode Duivels U21 hebben een oefeninterland tegen Nederland met ruime cijfers gewonnen. De Derby der Lage Landen voor beloften eindigde op 1-4, na doelpunten van Obbi Oulare, Dion Cools, Julien Ngoy en Alexis De Sart. De partij werd afgewerkt in Doetinchem en gold als een belangrijke test met het oog op de kwalificatie-interland van dinsdag tegen Hongarije.

De wedstrijd begon uitstekend voor Belgische beloften. Antwerp-spits Oulare klom het hoogst op een vrije trap en knikte de openingstreffer al na vier minuten tegen de touwen. Nederland had voor de rust het meeste balbezit, maar de kansen waren voor de jonge Rode Duivels.

Foto: Photo News

Onder de rust wisselde bondscoach Johan Walem vijf spelers. Het was klaarblijkelijk even zoeken naar de nieuwe automatismen, want België slikte snel in de tweede helft de gelijkmaker. Debutant Groenveld zette knap zijn mannetje in de wind en schoof de 1-1 voorbij Teunckens.

| Daar is de gelijkmaker van Jong Oranje! Arnaut Groeneveld neemt de bal prachtig aan, sleept hem langs twee spelers en schiet hem in de verre hoek. #NEDBEL pic.twitter.com/jrlCqc6NMG — FOX Sports (@FOXSportsnl) 22 maart 2018

Efficiënte Belgen

De motor sloeg echter snel weer aan bij onze landgenoten. Nog geen tien minuten na de gelijkmaker zette Dion Cools zijn ploeg weer op voorsprong. Nederland zette alles op alles en trok vol in de aanval, maar liet daardoor veel ruimte liggen. De Rode Duivels U21 profiteerden daar optimaal van en via Ngoy en De Sart werd het nog 1-4.

Foto: Photo News

Maandag spelen de troepen van bondscoach Johan Walem een kwalificatie-interland tegen Hongarije. De U21 tellen in de race naar het EK 2019 veertien punten uit zes wedstrijden en zijn nog steeds ongeslagen. Hongarije staat de derde in groep 6. Het is meteen de laatste thuiswedstrijd in hun kwalificatiegroep. Begin 2018 trekken ze nog naar Malta, Hongarije en Zweden.