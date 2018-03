Hoogtevrees? Dan is deze job niks voor jou

Wie bang is van hoogtes blijft beter weg van de glazen skywalk in het Chinese Zhangjianjie. De wandelgang opende in november 2011 en is nu door het grote succes aan vervanging toe.

De brug die op een hoogte hangt van maar liefst 1.400 meter boven de grond, heeft sinds de opening al zo’n 10 miljoen toeristen ontvangen. De glazen platen die zorgen voor een extra dimensie hebben dus al heel wat gewicht gedragen en zijn nu versleten. Een paar moedige Chinese arbeiders trotseerden woensdag de regen en de hoogte om de platen te vervangen.