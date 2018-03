Geen supporters of geld meer, en dus geeft voetbalclub er de brui aan

Boutersem - Door een gebrek aan supporters en bestuursleden, houdt KV Boutersem ermee op. “We zijn niet failliet, maar het wordt wel financieel moeilijk om de club nog draaiende te houden”, zegt voorzitter Daniel Dumon.

Ons bestuur telt vier leden en tijdens de match hebben we nog 25 supporters Daniel Dumon

Dumon ziet meerdere oorzaken voor het heengaan van de club. “De interesse in lokale voetbalclubs is sterk afgenomen”, zegt de voorzitter. “Vroeger kwamen mensen uit het hele dorp naar de matchen kijken, om na afloop tot in de late uren te blijven hangen in de kantine. Dat is vandaag niet meer zo. Wanneer we een match spelen, is dat voor nog 25 supporters. We zijn hen dankbaar voor hun jarenlange steun, maar die is onvoldoende om uit de kosten te komen.”

Ook het bestuur is de laatste jaren sterk uitgehold. “Momenteel telt het nog vier leden, terwijl je voor een goede werking best over een ploeg van tien mensen beschikt. Veel vrijwillige werkkrachten haakten af. Er zijn nog steeds mensen die met hart en ziel hun schouders steken onder onze ploeg, maar we kunnen niet verwachten dat die enkelingen het werk van velen doen.”

“De voetballers komen gelukkig wel weer op hun pootjes terecht”, zegt de voorzitter. “We hebben onze spelers ruim op tijd laten weten dat we zouden stoppen, zodat ze de tijd hadden om een andere club te vinden. 90% heeft al een andere ploeg gevonden.”

Nieuwe voorstellen

Schepen van Sport Günther Janssens (SP.A) betreurt, maar begrijpt de beslissing: “Het is jammer om te zien dat een mooie club met een rijke traditie de handdoek in de ring gooit. Vorig jaar nog besliste VC Jong Neervelp om te fuseren met Roosbeek. We moeten vaststellen dat kleine voetbalclubs het steeds moeilijker krijgen om te overleven.”

Door het stopzetten van de club, komen de voetbalterreinen en de kantine aan de Bosstraat vrij. De voetbalclub en het gemeentebestuur hebben nu afgesproken op zoek te gaan naar een nieuwe sportvereniging.

“Laat de voorstellen maar komen”, zegt Janssens. “Het zou fantastisch zijn om sportliefhebbers of nieuwe sportinitiatieven een kans te kunnen geven om hun droom te realiseren op deze sportsite. We zien graag dat het sportaanbod in onze gemeente wordt versterkt.”