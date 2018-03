Wie kan er beter een loopbrug met de naam ‘Skywalk’ openen dan Luke Skywalker zelf? Niemand. Dus zakte de Amerikaanse acteur Mark Hamill maar al te graag af naar Gibraltar om het lintje door te knippen.

Op Gibraltar, het Britse schiereiland dat vasthangt aan Spanje, is een nieuwe loopbrug geopend. De brug biedt toeristen een fenomenaal zicht vanop de rots van Gibraltar. Met de magische Star Wars-woorden: “May the force be with the Skywalk”, opende Mark Hamill de brug.