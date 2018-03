Pijnlijk: kunstwerk van 163.000 euro ligt “te verkommeren” op een zandbank

De ‘Dwarsligger’ is vastgelopen op een zandbank. Een eerste poging om hem los te trekken is mislukt. Foto: if

Aalst - “Geldverspilling op kosten van de burger”, “Maak er brandhout van” , “Wanbeleid”: de commentaren op de 'Dwarsligger', het mobiele kunstwerk waar de stad Aalst 163.000 euro voor neertelde, maar dat nu gestrand is op een zandbank, zijn niet mals. “Hij wordt binnenkort opnieuw voor heel wat activiteiten ingezet”, belooft de stad.

In april 2017 werd de Dwarsligger, een project van de Rotterdamse kunstengroep Observatorium in opdracht van de stad Aalst, gedoopt ter hoogte van het Werfplein. Het houten ponton staat symbool voor de verbinding tussen linker- en rechteroever en moet van de Dender een ontmoetingsplaats maken. Het enige wat het kunstwerk de laatste tijd echter verenigt, zijn meningen dat er belastinggeld over de balk werd gegooid. “Daar ligt het dan... het houten staketsel van Aalst, de Dwarsligger genaamd”, postte SP.A-gemeenteraadslid Sam Van de Putte op Facebook. “Kostprijs: ‘slechts’ 163.000 euro belastinggeld. Wat een functioneel kunstwerk moest zijn, ligt troosteloos aan de kade van de Denderoever en wordt amper benut.”

Mislukte poging

Ook aan de andere zijde van het politieke spectrum klinkt kritiek: “Het plakhout ligt te rotten. Wat moet de gewone man die het moeilijk heeft hiervan denken?”, vraagt Vlaams Belanger Johan Van Nieuwenhove zich af.

De benarde positie van de Dwarsligger roept bij menig Aalstenaar de vraag op of het kunstwerk stuk is. Dat is niet zo, verklaart schepen van Cultuur, Ilse Uyttersprot (CD&V). “De Dwarsligger ligtblijkbaar op een zandbank, die door de lage waterstand van de Dender hinder veroorzaakt. Een eerste poging om hem opnieuw mooi in het water te krijgen, lukte niet door de stroming en de weersomstandigheden.”

Evenementen op til

Komend weekend wordt het ponton na lange tijd opnieuw ingezet, voor een publieksevenement van de organisatie Over.morgen ter hoogte van de Oude Vismijn. Er zal dan een viswedstrijd plaatsvinden met de Dwarsligger als centraal punt. “De problemen worden dan opgelost met zwaarder materiaal”, zegt Uyttersprot nog. “Ook tijdens Kunstoevers eind april en Cirk! krijgt de Dwarsligger een centrale plaats. Tot nu toe werd hij onder meer gebruikt voor trouw- en andere recepties, voor de opname van de nieuwste videoclip van Peter Delclef, voor de Big Jump, voor de Zomerbar aan Netwerk... Ook de komende zomer zal het kunstwerk vrij toegankelijk zijn als een informele ontmoetingsplek voor picknick of om even tot rust te komen op het water.” De Dwarsligger kan bovendien ook gehuurd worden voor activiteiten. Aalsterse verenigingen, scholen, carnavalsgroepen, politieke organisaties en buurtcomités betalen vijftig euro voor zes uur en 75 euro voor een hele dag. Bedrijven en particulieren betalen het dubbele. Wie het kunstwerk wil verplaatsen of dwars leggen op de rivier, tast wat dieper in de buidel: respectievelijk 500 en 250 euro én er is een vergunning nodig van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), die daarbovenop 65 euro administratieve kosten aanrekent