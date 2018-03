Liverpool-ster zit eindelijk op Twitter en gaat meteen viraal met hilarische eerste tweet

Het leverde hem meteen veel volgers op, na één dag zit hij al aan meer dan 80.000. Met zijn tweet (die meer dan 20.000 keer geretweet werd en bijna 70.000 likes haalde) deelde hij een knipoog uit naar de pagina ‘Boring James Milner’. Daar wordt veelal de draak gestoken met Milner, die het imago heeft van een saaie man te zijn. Zijn vaak voor de hand liggende antwoorden tijdens interviews versterken dat beeld alleen maar.

De pagina is in ieder geval tevreden dat de echte Milner nu ook op Twitter zit. “Je weet dat je het gemaakt hebt als iemand een parodie account van je opricht. Welkom James”, klonk het knipogend.

#TBT to yesterday.... when I wasn't on Twitter! pic.twitter.com/TJy4RxHZJx

You know you’ve made it when someone makes a parody account of you. Welcome to Twitter @JamesMilner