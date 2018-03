Messi toont zijn weergaloze talent nog maar eens, ploegmaats komen er niet aan te pas

Dat Lionel Messi een voetbalfenomeen is, hoeven we u niet meer te vertellen. De Argentijnse superster laat ook op training knappe acties zien, deze keer niet in het shirt van FC Barcelona, wel in dat van Argentinië. Het lijkt wel alsof de anderen niet eens hun best doen om Messi te stoppen. De Zuid-Amerikanen trainden in aanloop naar de oefeninterland tegen Italië.