De Block wil debat over RSZ-korting profsporters: “Afschaffen of regeling aanpassen”

Afgelopen weekend kaartte Het Nieuwsblad in zijn weekendmagazine Nu de lage socialezekerheidsbijdragen aan in de sportsector. Het thema beroert de gemoederen en kwam donderdag ook aan bod in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) liet daar meteen verstaan dat er iets moet veranderen: “Ofwel kan het forfaitaire bedrag verhoogd worden of de regeling kan tout court afgeschaft worden.”

Het Nieuwsblad becijferde afgelopen weekend dat profvoetballers lagere socialezekerheidsbijdragen betalen dan vuilnismannen, ondanks het feit dat voetballers gemiddeld tien keer zoveel verdienen. Zij betalen immers RSZ-bijdragen op een vast bruto maandloon van 2280 euro, hoeveel zij ook verdienen. Voor een gemiddelde voetballer in eerste klasse, die 337.000 euro per jaar verdient, betekent dit een RSZ-korting van 120.000 euro per jaar. Roel Deseyn (CD&V) had het dossier met de nodige aandacht gelezen en bracht het onderwerp in de Kamer onder de aandacht. Deseyn: “Als men dat even becijfert, dan stelt men vast dat zij soms minder dan één procent van het loon aan de sociale zekerheid bijdragen, terwijl dat voor een werknemer soms bijna veertig procent is. Natuurlijk moedigen wij allerhande sectoren aan en natuurlijk wensen wij een aantrekkelijke competitie en het is een feit dat daarvoor goede spelers nodig zijn. Als de bijdrage van één procent naar bijvoorbeeld tien procent wordt opgetrokken, zullen wij niet van een goede speler plots een slechte speler maken.”

En meteen wilde hij een antwoord van minister van Sociale Zaken Maggie De Block: “Mevrouw de minister, kunnen we de bestaande regeling blijven verdedigen? Of komt er een ontwerp? Komen er extra studies? Kunnen we eigenlijk blijven toelaten dat grootverdieners amper iets bijdragen aan de sociale zekerheid? Dat krijgt men niet uitgelegd aan de caissière van de supermarkt.”

Afschaffen?

Minister De Block gaf daarop mee dat deze regeling inderdaad bekeken moet worden, maar De Block wil voorzichtig tewerkgaan. “Wij moeten erover waken dat wij het kind niet met het badwater weggooien. Ten eerste, de regeling geldt niet alleen voor de voetballers, hoewel dat wel wordt gedacht. De regeling is er voor alle profsporters, wat erg belangrijk is. Immers, in de atletiek bijvoorbeeld zijn de verminderde bijdragen geen luxe. Voor die atleten is de regeling een manier om hun sportcarrière op te starten. Voetballers zijn erg goed en zelfs meer dan goed betaald. De RSZ-korting werd in 1977 ingevoerd, omdat men van mening was – het zijn nu inderdaad andere tijden – dat die maatregel ons land kon helpen om jonge spelers uit de jeugdcategorieën die naar de topsport doorstromen, te kunnen aantrekken.”

Toch wil De Block bekijken wat er anders kan. “Ik ben bereid het debat aan te gaan, zij het niet alleen over de voetballers maar ook over de andere sporters. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het forfaitair bedrag kan worden verhoogd of de regeling kan tout court worden afgeschaft.”

Wordt dus ongetwijfeld nog vervolgd...

