‘Negerkop’ levert bakkerij persprijs op

Hasselt / Sint-Truiden - Bakkerij Vangrootloon uit Sint-Truiden heeft donderdagavond de Persprijs van Voka Limburg in de wacht gesleept. Het familiebedrijf haalde het van Bioracer uit Tessenderlo en Gutami Solar uit Beringen.

Voka Limburg kent ieder jaar een prijs toe voor een bedrijf of organisatie die het best en/of opmerkelijk heeft gecommuniceerd met de pers. De jury bestaat uit journalisten van diverse Limburgse media die zich met economie bezighouden.

In de shortlist bleven dit keer Vangrootloon uit Sint-Truiden, Bioracer uit Tessenderlo (sportkledij) en Gutami Solar uit Beringen (zonnepanelen) over. Maar bakkerij Vangrootloon trok aan het langste eind.

“Voor een typisch familiebedrijf als Vangrootloon, is communiceren met de pers één van die dingen waar ze meestal niet mee bezig zijn. De vier broers Vangrootloon hebben geen dure managementcursussen gevolgd en zijn letterlijk groot geworden in de bakkerij. Met een investering van 2 miljoen euro vierden ze vorig jaar de 100ste verjaardag van het bedrijf. Dat zorgde voor de nodige media-aandacht waar ze erg goed mee omgingen. De bakkerij is zo de Rubicon overgestoken en heeft de deuren voor de pers geopend.”

Negerkop

“Ook dit jaar kwam het bedrijf nog in het nieuws, maar dit keer met kritiek op het gebakje ‘negerkop’, dat al 90 jaar in de etalages van de bakkerijen ligt. De Vangrootloons reageerden slim door een wedstrijd uit te schrijven voor een nieuwe naam voor het gebakje. Voor het gelijkekansencentrum Unia was dat voldoende om geen dossier te openen tegen de ‘negerkop’ van Vangrootloon”, zo luidde de motivering van de jury. De prijs - uitgereikt tijdens het marketing- en communicatie-event Comm’af van Voka en PXL - werd in ontvangst genomen door Jan Massa, marketingverantwoordelijke van Vangrootloon. “Een flinke opsteker”, was zijn eerste reactie.