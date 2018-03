Sarkozy: “Beschuldigingen maken van mijn leven een hel”

De Franse ex-president Nicolas Sarkozy (63), die woensdag na twee dagen verhoor over mogelijke illegale Libische financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007 werd vrijgelaten, heeft tegen de magistraten die hem ondervraagd hebben, gezegd dat de beschuldigingen leugens zijn die van zijn leven een hel maken. Dat staat donderdag te lezen op de website van Le Figaro, die citeert uit Sarkozy’s verklaringen aan de magistraten.

Na een twee dagen durend verhoor heeft het gerecht een vooronderzoek ingeleid tegen het vroegere staatshoofd, die onder gerechtelijk toezicht is geplaatst. Sarkozy, die de hem ten laste gelegde feiten ontkent, is aangeklaagd wegens “passieve corruptie, illegale financiering van een verkiezingscampagne en misbruik van Libisch overheidsgeld”, aldus dezelfde bron.

Le Figaro kon naar eigen zeggen de hand leggen op de verklaringen van Sarkozy. “Sinds 11 maart 2011 is mijn leven een hel”, zo zei de voormalige president, die meent op basis van verklaringen van de voormalige Libische dictator Moammar Kadhafi en zijn entourage, en de Frans-Libanese zakenman Ziad Takieddine beschuldigd te worden zonder enig materieel bewijs.

Nicolas Sarkozy was president van Frankrijk van mei 2007 tot 15 mei 2012. Bij de jongste presidentsverkiezingen deed hij een nieuwe gooi naar de macht, maar hij sneuvelde in de voorverkiezingen.

Tegenover televisiezender TF1 zei Sarkozy donderdag dat er tijdens zijn gevangenzetting “geen enkel nieuw element” tegen hem is “geproduceerd”. “Ik moet de Fransen de waarheid: ik heb nooit hun vertrouwen verraden”, aldus de vroegere president die zei alle vragen van de speurders te hebben beantwoord “en geen enkel moment in moeiljkheden” is geweest.