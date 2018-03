Kattenbeul slaat weer toe: poezen vastgebonden en doodgemarteld

Maasmechelen - Een voorbijganger heeft woensdag in de buurt van het Nederlands-Limburgse Moorveld twee dode katten gevonden die waren vastgebonden aan een paal in het veld. De diertjes waren volgens de politie zichtbaar mishandeld.

Het is niet de eerste keer dat de kattenbeul toeslaat in de omgeving. Sinds 2015 zijn al zeker 17 katten rond Ulestraten en Geulle doodgemarteld, schrijft De Limburger. In veel gevallen verdwenen de dieren uit Ulestraten, en werden ze later rond Geulle dood teruggevonden.

De dieren waren telkens zo ernstig toegetakeld, dat ze aan hun verwondingen overleden. Dat geldt ook voor de katten die woensdag werden gevonden.

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer informatie hebben over de dader.