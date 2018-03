Diepe sporen in de weg en versleten asfalt: één op vijf gewestwegen is onvoldoende veilig

Als u in West-Vlaanderen tien kilometer rijdt over een gewestweg, dan zijn er op twee kilometer problemen met de veiligheid. Omdat er minder grip is op het versleten asfalt of omdat er diepe sporen in zitten. Ook de andere provincies – behalve Limburg – doen het niet veel beter. Het gevolg van een gebrekkig onderhoud de voorbije jaren, maar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) belooft beterschap.

Uit een nieuw rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) blijkt dat het pover gesteld is met onze 5.439 kilometer aan gewestwegen. Sterker nog: ze zijn er vergeleken met vorige metingen sterk op achteruitgegaan.

In Oost-Vlaanderen is de verloedering het sterkst. Daar heeft 30,7 procent van de gewestwegen een onmiddellijke onderhoudsbeurt nodig, terwijl dat in 2012 nog maar 23,3 procent was. Limburg is de beste leerling van de klas met ‘slechts’ 14,1 procent schabouwelijke kilometers.

Dat er zo’n grote verschillen zijn, heeft volgens het Agentschap wellicht te maken met de mindere verkeersdrukte op de Limburgse wegen. “In Antwerpen bijvoorbeeld is er ook veel meer vrachtverkeer, ook op de gewestwegen”, zegt woordvoerster Veva Daniels.

Slechte wegen zijn vervelend – denk aan trillingen of schade aan je auto – maar ze kunnen ook gevaarlijke toestanden veroorzaken. “Hoe ruwer het wegdek, hoe minder grip auto’s hebben”, zegt Daniels. “Zeker als het regent of glad is, kan dat de kans op een ongeval vergroten.” Diepe sporen in het asfalt kunnen ook slippartijen veroorzaken. Ook op dat vlak is in alle provincies – behalve Limburg – een duidelijke achteruitgang. West-Vlaanderen spant de kroon met 18 procent van de gewestwegen die een onvoldoende krijgen voor veiligheid.

Foto: Infografiek Het Nieuwsblad

660 miljoen euro

Toch betekent dat volgens Daniels niet dat we in een kramp moeten schieten. “Dit betekent niet dat die wegen te onveilig zijn om op te rijden”, zegt ze. “De kans op een ongeval hangt van veel factoren af. In negentig procent van de ongevallen speelt de menselijke factor op zijn minst een rol. Maar het is uiteraard belangrijk om de staat van de wegen te verbeteren om die factor uit te sluiten.”

Om de wegen te herstellen, is 660 miljoen euro nodig. Volgens minister Ben Weyts moet dat lukken binnen dit en zeven jaar. “In 2014 hadden we een budget van 170 miljoen euro voor het onderhoud van de snel- en gewestwegen”, zei hij gisteren in het parlement. “Dat hebben we intussen opgetrokken naar 230 miljoen euro. Zo kan er jaarlijks 130 miljoen naar onderhoud gaan en 100 miljoen naar de achterstand.”