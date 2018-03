Peumans schrijft vlammende brief naar partijgenoot Weyts: “Een minister onwaardig”

Minister Ben Weyts (N-VA) foefelt met parlementaire vragen. Dat is toch wat de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans zegt. In een vlammende brief verwijt hij zijn partijgenoot zich te gedragen als “een minister onwaardig”.

Jan Peumans laat niet graag met zich sollen. De voorzitter ontfermt zich graag over zijn Parlementsleden. Als hen onrecht wordt aangedaan, schiet de Limburger als hoeder van de Vlaamse assemblee met veel plezier uit zijn krammen. Zo ook begin deze maand. Aanleiding is een schriftelijke vraag van CD&V’er Orry Van de Wauwer aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts over de Antwerpse supertrams van De Lijn. Nog voordat het Parlementslid er iets over verneemt, duikt het antwoord op in de Merksemse districtsraad van Weyts’ partijgenoot en districtsvoorzitter Luc Bungeneers. Daar stelde een PVDA’er een gelijkaardige vraag. Dat het Vlaams Parlement geen voorrang kreeg, schoot bij Peumans in het verkeerde keelgat. “Deze handelswijze is, ongeacht de motivering die eraan ten grondslag ligt, volstrekt onaanvaardbaar en een minister onwaardig”, schrijft hij in een vlijmscherpe brief aan Ben Weyts.

‘Fout’ van De Lijn

Weyts reageerde verontwaardigd. Volgens hem stelde Bungeneers dezelfde vraag rechtstreeks aan De Lijn en bezorgde de vervoersmaatschappij het antwoord van de CD&V’er zelf aan de districtsraad. De minister gaf De Lijn intussen de opdracht dit niet meer te doen.

Much ado about nothing? De toorn van Peumans is allicht vooral ingegeven door het feit dat Weyts niet aan zijn proefstuk toe is.

Van de Wauwer zelf stelde nadien ook nog vast dat zijn antwoord een stuk korter is dan het antwoord dat in Antwerpen op het bureau belandde. “Ik vermoed dat Weyts antwoorden censureert. Ook collega’s vertelden me dat al. N-VA’ers krijgen ook altijd uitgebreidere antwoorden.”

Ook andere fracties doen hun beklag over Ben Weyts. Zij vermoeden dat de minister vragen die zij stellen, doorgeeft aan partijgenoten, die dan dezelfde vraag indienen en ook vroeger een antwoord krijgen. “Bewijzen hebben we daar niet voor, maar het is ons al verschillende keren opgevallen,” zegt een liberaal. De minister wou gisteren niet meer reageren op de kritiek.