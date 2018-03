Eén op vier werknemers heeft vijanden op de werkvloer

Hoewel Belgische werknemers over het algemeen best tevreden zijn over hun collega’s, blijkt het er op de werkvloer toch niet altijd even gezellig aan toe te gaan.

Een nieuwe enquête van uitzendbedrijf Randstad bij zo’n 1.800 werknemers heeft uitgewezen dat een op de vier werknemers naar eigen zeggen “vijanden” heeft. “Met vijanden wordt meer bedoeld dan enkel mensen met wie van tijd tot tijd eens stevig wordt gediscussieerd of met wie de relatie slecht is”, zegt arbeidsmarktexpert Jan Denys. “Het gaat over mensen voor wie ze echt negatieve gevoelens hebben.”

Het geslacht van werknemers blijkt weinig invloed te hebben op het aantal vijanden: mannen en vrouwen blijken er evenveel te hebben. Ook is er geen verschil tussen arbeiders, bedienden of kaderleden, of tussen de overheid en de privésector. Leeftijd speelt dan weer wél een rol: hoe ouder een werknemer, hoe meer vijanden. “Maar vanaf de leeftijd van veertig daalt het aantal weer”, zegt Denys. “Een mogelijke verklaring hiervoor is dat werknemers met vijanden op den duur hun bedrijf verlaten en elders met een schone lei opnieuw beginnen.”

Vijandschap op het werk heeft overigens niet alleen negatieve gevolgen voor het individu, maar ook voor het bedrijf. Onderzoek heeft aangetoond dat managers gemiddeld veertien procent van hun tijd bezig zijn met conflicten tussen ondergeschikten.