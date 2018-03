Rouwende familie doet vreselijke ontdekking: “Mooi afscheid, dachten we. Maar de kist was leeg”

Wachtebeke - Na een lange, frustrerende procedureslag vroeg de familie Fermont gisteren een morele schadevergoeding van 15.000 euro van een begrafenisondernemer. Die liet in 2012 de moeder van het gezin achter hun rug cremeren, en plaatste een lege kist vooraan in de kerk. “Mama was diepgelovig, hij lichtte ons niet alleen op maar benam ook haar waardigheid.”

Een schone dienst in de kerk waar hun moeder zich jarenlang met hart en ziel voor inzette. Het was het laatste wat de kinderen van Simonne Vermeersch, die op 74-jarige leeftijd overleed in Wachtebeke ...