Catalanen krijgen separatist niet verkozen om hem uit de gevangenis te houden

De separatistische partijen in Catalonië zijn er donderdag niet in geslaagd om het gerecht te snel af te zijn. Door de Catalaanse ex-regeringswoordvoerder Jordi Turull, die mogelijk de gevangenis in moet, als nieuwe regionale president te verkiezen, wilden ze hem immuniteit geven. Hij kreeg echter geen meerderheid van het parlement in Barcelona achter zich.

Turull zat in de herfst in voorlopige hechtenis, vanwege zijn betrokkenheid bij het verboden onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. Na een maand kwam hij op vrije voeten. Turull werd, samen met andere Catalaanse politici, beschuldigd van rebellie. Vrijdag oordeelt een rechtbank normaal gezien of de 51-jarige opnieuw de gevangenis in moet.

De drie separatistische lijsten, JuntsPerCat, ERC en CUP, kwamen uiteindelijk met het plan naar buiten om Turull donderdag nog tot president te verkiezen. Daardoor zou de vijftiger immuniteit genieten en zo zijn straf kunnen ontlopen. Het plan viel in het water omdat de vier parlementsleden van CUP uiteindelijk beslisten om zich te onthouden. Turull kreeg daardoor 64 stemmen voor en 65 tegen.

JuntsPerCat, ERC en CUP haalden bij de verkiezingen in Catalonië in december een nieuwe meerderheid. Ze proberen al maanden een opvolger voor Carles Puigdemont te verkiezen. Ze worden daarbij echter niet geholpen door het feit dat de meeste geschikte kandidaten gevangenzitten of naar het buitenland gevlucht zijn.