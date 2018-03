Terwijl Amnesty International burgerdoden aanklaagt, keurt Trump nieuwe levering wapens goed

De regering-Trump heeft het licht op groen gezet voor wapenverkopen ter waarde van meer dan een miljard dollar aan Saudi-Arabië. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag meegedeeld. En dat net nu Amnesty International aanklaagt dat die wapenleveringen burgerslachtoffers maken.

Het belangrijkste contract is voor de verkoop van 6.600 antitankraketten, goed voor 670 miljoen dollar, aldus de mededeling van het State Department. Daarnaast gaat het onder meer nog om onderhoudscontracten voor helikopters (103 miljoen dollar) en onderdelen voor legervoertuigen (300 miljoen dollar).

Saudische troepen. Foto: AFP

Volgens een woordvoerder werd aan de deal gewerkt sinds president Donald Trump afgelopen mei op bezoek was in Saudi-Arabië. Hij ondertekende toen in Riyad een intentieverklaring voor een contract van meer dan 110 miljard dollar (bijna 100 miljard euro) aan wapenleveringen. Het grootste deel van die deal is echter nog niet concreet.

Ook in Duitsland keurde de regering donderdag nog de levering van acht patrouilleschepen aan Saoedi-Arabië goed. De beslissing komt er ondanks een uitvoerverbod dat was afgesproken tussen de regeringspartijen naar landen die betrokken zijn bij de oorlog in Jemen, waar Saudi-Arabië bombardementen uitvoert. De levering van de schepen zou al afgesproken zijn nog voor de beslissing van het uitvoerverbod was gevallen.

Burgerslachtoffers in Jemen

Net nu hekelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International dat wapenleveringen door onder andere de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aan Saudi-Arabië burgerslachtoffers in Jemen eisen. Saudi-Arabië grijpt in dat land in tegen sjiitische rebellen, aan het hoofd van een Arabische coalitie.

“Na drie jaar is er geen teken dat het conflict in Jemen in kracht afneemt. Alle vechtende partijen blijven de burgerbevolking teisteren”, aldus Lynn Maalouf, research-directeur Midden-Oosten van Amnesty International. “Scholen en ziekenhuizen liggen in puin, duizenden mensen zijn gedood, miljoenen zijn ontheemd en hebben dringend humanitaire hulp nodig.”

Foto: AFP

Sinds het begin van de luchtaanvallen van de coalitie tegen de gewapende Houthi-groep, op 25 maart 2015, legde de mensenrechtenorganisatie vast hoe alle betrokken partijen herhaaldelijk het internationaal recht geschonden hebben, klinkt het. Zo legde een bom van Amerikaanse makelij eind januari nog een burgerhuis in puin, waarbij drie gezinsleden omkwamen.

“Er is overvloedig bewijs dat onverantwoorde wapenleveringen aan de Saudische coalitie enorme schade hebben aangericht onder de burgerbevolking in Jemen”, aldus nog Maalouf. “Toch heeft dat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen, waaronder Frankrijk, Spanje en Italië, er niet van weerhouden voor miljarden dollars wapens te blijven leveren. Dat verwoest niet alleen burgerlevens, maar het is ook een aanfluiting van het internationale Wapenhandelsverdrag.”

Ook Wallonië

De mensenrechtenorganisatie wijst er nog op dat de Vlaamse regering meermaals aangaf geen wapenlicenties voor transfers naar Saudi-Arabië meer uit te reiken. “Ondanks groeiende druk vanuit het middenveld, blijft de Waalse regering daarentegen wapenleveringen aan Saudi-Arabië toestaan”, klinkt het. De procedure die het Waals gewest gebruikt, is volgens Amnesty International weinig transparant en de overheid weet niet goed waar de wapens uiteindelijk terecht gaan komen.

“Saudi-Arabië is verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden tegen de Jemenitische burgerbevolking en heeft ook intern een dramatisch mensenrechtenpalmares, onder meer door een extreme repressie van elke vorm van dissidentie”, aldus Lore Van Welden, woordvoerder van Amnesty International Vlaanderen. “Wallonië kan onmogelijk uitsluiten dat de wapens die het exporteert, niet bij zullen dragen tot ernstige mensenrechtenschendingen. Daarom zijn de Waalse licenties onverantwoord en moet de Waalse regering het geweer van schouder veranderen.”

Amerikaanse bommen

Foto: AFP

Amnesty International somt een aantal luchtaanvallen door de coalitie op. Op 27 januari trof een luchtaanval een huis in al Rakab in het zuiden van Jemen. “Alle zes leden van het gezin Naji, dat in het huis woonde, werden gedood of gewond”, klinkt het. De mensenrechtenorganisatie zegt een video te hebben geanalyseerd, die was opgenomen na de luchtaanval, en te hebben vastgesteld dat het gebruikte wapen een lasergeleide GBU-12-bom was van 250 kg, vervaardigd in de Verenigde Staten door Lockheed Martin.

In augustus vorig jaar kwamen dan weer 16 burgers om het leven bij een nachtelijke aanval van de coalitie op een residentiële buurt in het zuiden van Sana’a. De bom was eveneens Amerikaans, vervaardigd door Rayteon, klinkt het.

“Dit zijn zeker geen geïsoleerde voorvallen. Amnesty International heeft, sinds het begin van het conflict, 36 luchtaanvallen van de coalitie gedocumenteerd waarbij het internationaal humanitair recht hoogstwaarschijnlijk werd geschonden”, klinkt het. “In veel gevallen gaat het wellicht om oorlogsmisdaden. Bij deze aanvallen werden 513 burgers gedood (onder wie minstens 157 kinderen) en raakten 379 burgers gewond.”