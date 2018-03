Bondscoach Martinez zet Brussel onder druk voor nieuwe grasmat, voetbalbond komt met dreigement

Bondscoach Roberto Martinez is ontevreden over de grasmat in het Koning Boudewijnstadion, waar de Rode Duivels dinsdag hun oefeninterland tegen Saudi-Arabië spelen. Hij wil dat er nadien een nieuwe mat komt, maar stad Brussel klaagt over het kostenplaatje.

De voetbalbond heeft een stevige troef in handen, want op 31 mei loopt het contract met de stad Brussel over het Koning Boudewijnstadion af. Komt het niet tot een nieuw akkoord mét een nieuwe grasmat, dan dreigt de bond ­ermee de drie uitwuifinterlands tegen Portugal (2 juni), Egypte (6 juni) én Costa Rica (11 juni) elders te spelen. Het oorspronkelijke plan is om de eerste en de laatste interland in Brussel te spelen en voor Egypte uit te wijken naar Genk.

“Het klopt dat we aan het onderhandelen zijn met de stad Brussel over een nieuwe huurovereenkomst én een nieuwe grasmat”, bevestigt de eventmanager van de voetbalbond Filip Van Doorslaer. “Maar uit respect voor onze onderhandelingspartner zal ik niet ingaan op wat er besproken is en hoe de onderhandelingen verlopen. Of het voorstelbaar is dat we de oefeninterlands voor het WK elders spelen? Als we niet tot een akkoord zouden komen, dan moeten we een oplossing zoeken, dat spreekt voor zich.”

Bondscoach Martinez wil niets aan het toeval overlaten en eist dat de drie oefeninterlands voor het WK op een perfecte grasmat kunnen worden gespeeld. Als er geen nieuwe grasmat komt, dan dreigt er voor het WK niet gevoetbald te worden in Brussel. Een nieuwe grasmat kost algauw tussen de 100.000 en 200.000 euro. De stad Brussel wil dat bedrag liever niet (alleen) ophoesten.

“Bondscoach Martinez kan wel een nieuwe grasmat willen, maar het is de stad Brussel die de rekening mag betalen”, sakkert Brussels schepen van Sport Alain Courtois (MR). “Het valt te bekijken of daar budget voor is. Als de bondscoach wil, kan er snel een nieuwe grasmat liggen. Hij heeft er het geld voor.”

Maandag wordt op de Brusselse gemeenteraad het aflopende contract tussen stad Brussel en de voetbalbond over het Koning Boudewijnstadion besproken.