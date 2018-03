Promovendus Cercle Brugge denkt al aan volgend seizoen en mikt op twee ervaren KV Oostende-spelers

Bij promovendus Cercle Brugge is de zoektocht naar ervaren spelers begonnen. Ze kwamen daarvoor uit bij Franck ­Berrier (34, foto) en Kevin Vandendriessche (28) van KV Oostende. Twee Fransmannen – logisch gezien het Monegaskische bestuur van groen-zwart – en twee middenvelders met elk meer dan 150 matchen in de Jupiler Pro League op hun teller.

Franck Berrier ruilde onlangs zijn makelaar Jacques Liechtenstein voor de Fransman Thomas Buanec. Geen toeval, want die heeft goeie banden met Cercle-manager François Vitali. Bij KVO heeft Berrier wel nog 1 jaar contract, maar de kustploeg, die de spelverdeler soms een negatieve houding verweet, zal niet te moeilijk doen over een transfer. Voor Berrier, die een huis kocht in het West-Vlaamse Oudenburg, is Cercle ook de ideale oplossing.

Bij Kevin Vandendriessche liggen de kaarten anders. Ook hij heeft ook Buanec als makelaar, maar hij heeft bij KVO wel nog een contract tot 2021. Cercle-baas Vitali kent KVDD nog van toen ze samenwerkten bij Moeskroen, maar voor Vandendriessche zal er wel betaald moeten worden. Cercle heeft echter de financiële middelen om dat te doen en kan beide spelers ook een goed contract geven.

En zo wordt bij Oostende operatie vernieuwing ingezet. De spelerskern, de medische staf en de technische staf van KVO zullen in principe grondige wijzigingen ondergaan. Bij de trainersstaf lijkt voorlopig alleen physical coach Joost ­Desender aan boord te zullen blijven.