OPROEP. Een op vijf werknemers had ooit een relatie op de werkvloer, jij ook?

Een relatie op het werk, het overkomt ongeveer één op vijf werknemers, zo blijkt uit onderzoek van Randstad. Een op vier werknemers zegt ook ooit al verliefd te zijn geweest op een collega. Werkgevers staan er echter meer dan tien jaar geleden weigerachtig tegenover.

Eén op vier werknemers is ooit verliefd geweest op een collega, zo bevond uitzendbedrijf Randstand na een grote enquête bij 1.800 werknemers. Opvallend is wel dat 33 procent van de mannen aangeeft ooit verliefd te zijn geweest op het werk, en maar 19 procent van de vrouwen. Vooral in genderheterogene sectoren, sectoren die niet typisch mannelijke of vrouwelijke werkkrachten aantrekken, worden hoge cijfers genoteerd. De horeca en de financiële sector lopen voorop met respectievelijk 39 en 36 procent dat aangeeft ooit verliefd te zijn geweest op het werk. De bouwsector en social profit hinken achterop met nauwelijks 21 procent.

OPROEP. Heb jij een relatie op het werk en wil je daarover vertellen? Laat het ons weten via deze link.

Bij één op vijf Vlaamse werknemers leidde die verliefdheid ook echt tot een relatie, al maakt Randstad meteen ook de kanttekening dat niet elke relatie op de werkvloer noodzakelijk voortkomt uit verliefdheid. “Mensen hebben meerdere motieven om relaties op de werkvloer te beginnen”, luidt het in de studie.

Opnieuw valt er een opmerkelijk verschil op te tekenen tussen mannen en vrouwen. Waar 21 procent van de mannen aangeeft ooit een relatie op het werk begonnen te zijn, geeft maar 16% procent van de vrouwen hetzelfde aan. Volgens Randstad heeft dat mogelijk te maken met het feit dat vrouwen doorgaans negatiever beoordeeld worden op relaties op het werk. Men zou sneller veronderstellen dat ze zich daarbij laten motiveren door promotie, geld, zekerheid en macht dan men bij mannen zou doen.

De afgelopen tien jaar steeg het aantal relaties op de werkvloer van 15 naar 19 procent, en van alle werknemers zegt 11 procent zijn huidige partner via het werk gevonden te hebben.

En wat met de baas?

In 19 procent van de gevallen zouden werkgevers er een probleem van maken als twee ongehuwde collega’s iets met elkaar beginnen, of toch volgens de werknemers. Dat is een stijging met vijf procent tegenover 2007. Als twee getrouwde collega’s iets met elkaar zouden beginnen, zou bijna een op drie dat moeilijk vinden.

LEES OOK. Eén op vier werknemers heeft vijanden op de werkvloer