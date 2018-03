“Mysterie van de natuur”: 150 walvissen spoelen aan op strand in Australië Video: Reuters - Hamelin Bay Holiday Park

De Australische kustwacht is bezig aan een erg lastige opdracht. Op het strand van Hamelin Bay, ongeveer 315 kilometer ten zuiden van Perth, zijn vrijdag maar liefst 150 walvissen aangespoeld. Ondanks de inspanningen van de redders, lijken de gevolgen nu al zwaar: “Meer dan de helft van de gestrande walvissen is reeds overleden.”

De dieren werden vrijdagochtend gespot door vissers die meteen alarm sloegen. De autoriteiten gingen vervolgens over tot actie. “De reddingsoperaties worden bemoeilijkt door de verslechterende weersomstandigheden. We moeten ook ieders veiligheid kunnen garanderen vooraleer we de walvissen verplaatsen”, vertelt Jeremy Chick van het ministerie van Visserij.

Haaien

De stranding heeft nu al erg zware gevolgen. Voorlopig werden maar 15 van de 150 walvissen gered. Wat de oorzaak is van de stranding, blijft een raadsel. “Het is een van de mysteries van de natuur”, aldus Ben Tannock van het ministerie. “Hopelijk kunnen we er zo veel mogelijk redden. Maar zodra ze op het land liggen, verslechtert hun toestand behoorlijk snel.”

Intussen werden de stranden gesloten voor het grote publiek. Tannock vraagt ook uitdrukkelijk aan mensen om weg te blijven uit het gebied. Er is bovendien een haaienalarm van kracht, aangezien de walvissen haaien vrijwel automatisch aantrekken.

Niet eerste keer

Niet lang na het aantreffen van de dieren, werd duidelijk dat het ging om Indische grienden, een soort dat wel vaker wordt aangetroffen op het strand. “De aantallen kunnen daarbij erg variëren.” De karkassen van de dode dieren werden verwijderd, en autoriteiten namen DNA-stalen om uit te kunnen maken waarom de dolfijnen zijn gestorven.

Het gaat om een van de grootste strandingen van de laatste jaren. Ook in 2009 stonden de redders al eens voor een soortgelijke opdracht. Toen waren meer dan tachtig walvissen in hetzelfde gebied gestrand. Geen enkele overleefde de stranding.