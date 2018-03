Volgens zijn vrouw was hij op reis, maar eigenlijk lag hij dood in de vriezer: daders ‘diepvriesmoord’ krijgen in beroep zwaardere straffen

Roeselare - Het hof van beroep in Gent heeft de twee daders van de zogenaamde ‘diepvriesmoord’ vrijdag veroordeeld tot 24 en 20 jaar cel.

Isabel D. verdoofde in 2014 haar man, Jaap V., in hun woning in Hooglede. Daarna riep ze de hulp in van kennis Olaf P. uit Roeselare. Samen wurgden ze het slachtoffer en duwden hem in de diepvriezer. Pas een jaar later werd het lichaam ontdekt.

LEES OOK. Jaap reisde niet met de motor door Europa. Hij lag in de diepvriezer van zijn vrouw

In eerste aanleg werden beiden veroordeeld voor moord. Isabel D. kreeg 21 jaar, P. 15 jaar. Het hof van beroep verhoogde nu de straffen naar 24 en 20 jaar.

Mishandeld

Poetsvrouw en hondenfokster Isabel D. trouwde in juli 2011 met de Nederlander Jacob, Jaap voor de vrienden, Van den Blink (59). Een man van twaalf stielen en dertien ongelukken, wordt gezegd. Het was haar tweede huwelijk. Hij was een stuk ouder dan zij.

In het begin ging alles goed tussen het koppel en ook haar dochter kon het best vinden met haar stiefvader. Maar Jaap dronk veel. Veel te veel. Door gezondheidsproblemen kon hij niet werken. En dus ging hij hoe langer hoe vaker op café. Als hij dronken thuis kwam, was hij agressief. Dat hebben meerdere getuigen tijdens het onderzoek verklaard.

Isabel werd meer dan eens bont en blauw geslagen en één keer brak hij zelfs haar kaak. Rond Moederdag 2014 was voor haar de maat vol. Na een zoveelste ruzie mengde ze een flinke dosis slaapmiddelen in zijn bier. Jaap, die al dronken was, proefde het niet eens en goot alles vlotjes naar binnen. Toen hij even later in een diepe slaap lag, draaide Isabel een touw rond zijn nek en wurgde hem. Wanneer dat exact gebeurde, weet ze niet meer. Vermoedelijk ergens tussen 18 en 23 mei 2014. Met de hulp van Olaf P. legde ze hem in de vriezer.