Zulte Waregem staat dicht bij eerste zomertransfer en kijkt daarvoor naar Waasland-Beveren

Zulte Waregem staat op het punt om zijn eerste zomertransfer te realiseren. Zoals in goede, oude tijden wil Francky Dury de voorbereiding starten met zijn nieuwe kern.

Om het nakende vertrek van Brian Hamalainen op te vangen is er een akkoord in de maak met linksachter Erdin Demir (27) van Waasland Beveren. De Zweed die werd opgeleid bij Malmö kwam drie jaar geleden over van Brann. Zijn contract loopt af en Demir wilde niet bijtekenen. Bij Zulte Waregem wil men voorlopig niks bevestigen.

Nima Modyr, makelaar van Demir, reageerde wel. “Zulte Waregem is een mooie club maar we hebben de afspraak om pas te communiceren als alles rond is. Ik kan wel zeggen dat de besprekingen goed opschieten.”