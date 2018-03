Aannemer herstelt Heystraat maar moest Heistraat herstellen

Kampenhout / Haacht - In Kampenhout heeft een aannemer een stuk van Heystraat afgefreesd. Maar eigenlijk moest hij om de hoek op grondgebied Haacht een stuk Heistraat herstellen.

De bewoners van de Heystraat in Kampenhout keken verrast op, toen midden deze week een aannemer een stuk van hun weg affreesde. Zo slecht lag dat stuk er toch niet bij. In elk geval veel beter dan de Heistraat om de hoek.

Daar moest de aannemer inderdaad zijn, om de hoek. Dus niet in de Heystraat maar in de Heistraat. Dus niet in Kampenhout maar in Haacht.

Straat met twee namen

Stefaan Imbrechts, CD&V-schepen van openbare werken in Kampenhout, heeft begrip voor de fout van de aannemer. “Het is daar een heel complexe situatie. Ik probeer het simpel te houden. Op grondgebied Haacht loopt de Heistraat. Wanneer die Heistraat op de grens met Kampenhout valt, dwarst ze de Vingerstraat. Die Vingerstraat vormt de grens tussen onze beide gemeentes. Maar: die Vingerstraat heeft twee namen. De kant die op grondgebied Haacht ligt, heet Vingerstraat. De kant die op grondgebied Kampenhout ligt heet… Heystraat. Complex en dus begrijpbaar dat de aannemer een fout heeft gemaakt.”

Oplossen als grote mensen

Maar met dat begrip is de kous niet af. De vraag blijft: wie gaat dat betalen? Want 1.000 m2 nieuwe asfalt kost 10.000 euro.

“We gaan dat oplossen als grote mensen”, zegt schepen Stefaan Imbrechts. “De gemeenteraden van Kampenhout en Haacht én de aannemer moeten er nog in overeenkomen maar dit is ons voorstel: de aannemer die de fout maakte, laat de helft van de kosten vallen. Van de resterende helft betalen Haacht en Kampenhout elk de helft. Onze gemeente betaalt dus een kwart van heel de herstelkost, wat neerkomt op 2.500 euro.”

Maandag krijgt het fout afgefreesde stuk Heystraat een nieuwe asfaltlaag. Eind april wordt dan het juiste stuk Heistraat aangepakt.