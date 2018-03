Wolf in Opoeteren afkomstig van Centraal-Europese populatie

Brussel - De wolf die op 11 maart langs een weg in het Limburgse Opoeteren werd aangetroffen is een verkeersslachtoffer. Het mannelijk dier was in goede conditie en werd rond 1 mei 2017 geboren. De wolf is afkomstig van de Centraal-Europese populatie waartoe de Duitse wolven behoren. Dat maakte het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vrijdag bekend na de autopsie en DNA-onderzoek.

“Het gaat om een mannelijk dier van 31,6 kg, met een lengte van 117,5 cm van neuspunt tot staartwortel”, aldus Koen Van Den Berge, expert carnivoren van het INBO. De staart is 41 cm lang zonder haarpluim, 51 cm mét. “Het dier is wel degelijk een verkeersslachtoffer, al dachten sommigen aan een klemvangst op basis van de wonde aan de voorpoot. De linkerdij was gebroken en de lever op meerdere plaatsen gescheurd: de inwendige bloedingen die daarop volgden, zijn het dier fataal geworden.”

Lege maag

De wolf was in goede conditie. De geboortedatum, rond 1 mei 2017, werd bepaald op basis van een röntgenopname van het gebit. Zowel maag als darm waren leeg, op wat parasieten na. “Dit hoeft niet te verbazen bij een carnivoor zoals de wolf met een snelle transit. Het dier was niet voorzien van een zender”, luidt het.

DNA-onderzoek leert dat de wolf afkomstig is van de Centraal-Europese populatie, waartoe de Duitse wolven behoren. Het dier draagt het zogenaamde Haplotype H2. Naya, de (vrouwelijke) wolf die zich schuilhoudt in en nabij het militair domein van Leopoldsburg, is van een andere Haplotype, H1. H2 komt voor bij slechts 5 % van de Duitse wolven, en komt niet voor in de Frans-Italiaanse populatie, aldus het persbericht.