Vanaf september gratis schoollunch voor kansarme kleuters

Brussel - Kansarme kinderen in 440 Franstalige kleuterscholen in ons land krijgen vanaf september een gratis middagmaal op school. Dat heeft de minister van Jeugd in de Franse gemeenschapsregering Isabelle Simonis vrijdag aangekondigd op Bel RTL. Het gaat om een pilootproject waarbij 650.000 gratis maaltijden worden verdeeld over de “meest precaire schooltjes”, zei ze.

De regering lanceert na de paasvakantie een projectoproep gericht aan de kleuterscholen in de meest achtergestelde sociale buurten. Het ministerie van Jeugd en de administratie kiezen dan de schooltjes die vanaf september een gratis maaltijd kunnen aanbieden.

“Met ons budget kunnen we 650.000 gratis lunches aanbieden in maximum 440 kleuterschooltjes”, preciseerde Simonis. “Het is een pilootproject, maar het heeft toch een zeker belang.”

Het project zou elk jaar 2 miljoen euro kosten en loopt tot 2020, waarna de regering evalueert. “Ik hoop dat we het kunnen veralgemenen naar alle kinderen in moeilijke situaties. Dat gaat dan om 20 miljoen euro. Kinderen hebben recht op een gratis, gezonde en evenwichtige maaltijd.”