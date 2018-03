Premier Michel: “Trumps staal-strategie is een revolver tegen ons hoofd”

Brussel - Premier Charles Michel heeft “nog twijfels” over de Amerikaanse beslissing om de Europese Unie voorlopig tot 1 mei vrij te stellen van hogere invoertarieven op staal en aluminium.

“Ik heb begrepen dat de vrijstelling voor korte termijn is. Dat is misschien een manier om sterke druk op de Europese Unie uit te oefenen en een vorm van onderhandeling op te starten met een revolver tegen ons hoofd. Dat is een vreemde manier om met een partner een onderhandeling te voeren”, verklaarde Michel.

May blijft langer

Anders dan eerst gepland buigen Michel en de andere leiders zich vrijdagochtend opnieuw over de Amerikaanse beslissing. Ze hopen dat de officiële juridische teksten uit Washington meer duidelijkheid brengen. Daarom blijft ook de Britse premier Theresa May wat langer in Brussel.

Naast de handelsperikelen met de Verenigde Staten staat er voor vrijdag ook een debat over de brexitonderhandelingen op de agenda. De Europese leiders zullen hun fiat geven voor een overgangsperiode die van start gaat nadat de Britten eind maart volgend jaar de EU verlaten en die tot eind december 2020 zal duren. Ze buigen zich daarnaast ook over de nakende onderhandelingen over het partnerschap dat de Europeanen en de Britten na 2020 met elkaar moet blijven verbinden.