Vandeput over aankoop drones: “Procedure is wettelijk verlopen”

Brussel - Volgens minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) is de aankoopprocedure van nieuwe drones voor het leger “volgens alle wettelijke regels verlopen”. Het Israëlische toestel werd niet gekozen op basis van technische specificaties als vlieghoogte, snelheid en laadvermogen, en niet omdat Defensie bepaalde informatie zou hebben achtergehouden, klinkt het.

De luchtmacht zou niet alleen in het F-16-vervangingsdossier, maar ook in de aankoop van nieuwe drones informatie voor defensieminister Vandeput hebben achtergehouden, schrijft De Morgen. Van de drie bedrijven die zich aanmeldden na de projectoproep zou er volgens Defensie maar ééntje - het Amerikaanse - een Europees certificaat kunnen bemachtigen, maar de twee andere bedrijven uit Israël spreken dat tegen. De Kamercommissie Legeraankopen kon uiteindelijk niet anders dan het Amerikaanse dossier goedkeuren, schrijft de krant.

Die uitleg klopt niet, zegt minister Vandeput. “De informatie die vandaag in de kranten staat, is geen nieuwe informatie. Ze is ons bekend, meer nog, ze maakte integraal deel uit van het dossier dat op 30 januari voorgesteld is aan de Commissie Legeraankopen.” De reden waarom het toestel van het Israëlische Elbit niet werd gekozen, heeft te maken met technische specificaties, stelt de minister. “Het woog letterlijk en figuurlijk te licht ten opzichte van de twee andere toestellen.”