26 innovatieve kankermedicijnen worden voortaan terugbetaald

Zesentwintig hoog-innovatieve geneesmiddelen kregen in 2017 een goedkeuring voor terugbetaling in België. Het gaat om nieuwe therapieën die voor patiënten met verschillende vormen van kanker (huid-, borst-, pancreas-, long- en maagkanker) een belangrijk verschil in levenskwaliteit kunnen maken. Ook therapieën voor multiple sclerose, ernstige vormen van reumatoïde artritis of ter preventie van baarmoederhalskanker werden zo in 2017 voor terugbetaling goedgekeurd.

Zesentwintig hoog-innovatieve geneesmiddelen kregen in 2017 een goedkeuring voor terugbetaling in België. Het gaat om nieuwe therapieën die voor patiënten met verschillende vormen van kanker (huid-, borst-, pancreas-, long- en maagkanker) een belangrijk verschil in levenskwaliteit kunnen maken. Ook therapieën voor multiple sclerose, ernstige vormen van reumatoïde artritis of ter preventie van baarmoederhalskanker werden zo in 2017 voor terugbetaling goedgekeurd.